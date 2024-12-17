Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!

Ксения Панфилова: Штраф с камеры за езду без ОСАГО может прийти уже сейчас

В декабре в России стартовали испытания системы автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. В общем случае, в течение тестового периода водителям будет приходить лишь уведомления о нарушении, а собственно штрафы будут введены позже.

Однако единичные штрафы с камер за езду без полиса появляются уже сейчас, рассказала «За рулем» аналитик Ксения Панфилова. В Москве за последние 10 месяцев по статье 12.37 КоАП было выписано 59 736 штрафов за данное нарушение, и 15 нарушений было зафиксировано именно дорожными камерами, отмечает эксперт. В каком случае вам может прийти такой штраф?

Комментарий эксперта

Ксения Панфилова, главный аналитик bip.ru:

– Это единичные случаи, которые происходят во время тестирования камер. Но штраф все равно приходится уплачивать.

Пока в тестовом режиме, камеры проверяют наличие полиса только у нарушителей. Например, вслед за основным штрафом за превышение скорости приходит дополнительный – за езду без ОСАГО.

В целом нарушений по статье 12.37 КоАП за 10 месяцев 2024 года на 18,2% меньше, чем за аналогичный период 2023-го, добавляет Панфилова.

Отметим, что контролировать ОСАГО по камерам планируют с 1 марта 2025 года, а сами штрафы могут быть существенно увеличены. По оценкам некоторых экспертов, введение новой системы может сократить число нарушителей на величину до 40%, что существенно скажется на сфере страхования и безопасности движения. На данный момент в разных регионах России без ОСАГО ездят от 8 до 34% всех автомобилистов.