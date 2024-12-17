В России продают новый Hummer, 16 лет простоявший в гараже: известна цена

В России появился в продаже Hummer H2 2008 г. в. без пробега за 20 млн рублей

В России появился в продаже Hummer H2 2008 г. в. за 20 млн руб. По словам продавца, автомобиль без пробега.

Hummer H2

Все сиденья машины упакованы в пленку. Уточняется, что Hummer H2 законсервировали в 2008 году и с тех пор он стоял в теплом сухом боксе.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 6,2 литра мощностью 409 л.с., АКП. Привод полный.

Выпуск Hummer H2 был приостановлен в 2009 году. Спустя год производство авто под брендом Hummer прекратилось.

Hummer H2

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: Auto.ru