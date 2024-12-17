В России продают новый Hummer, 16 лет простоявший в гараже: известна цена
В России появился в продаже Hummer H2 2008 г. в. без пробега за 20 млн рублей
В России появился в продаже Hummer H2 2008 г. в. за 20 млн руб. По словам продавца, автомобиль без пробега.
Hummer H2
Все сиденья машины упакованы в пленку. Уточняется, что Hummer H2 законсервировали в 2008 году и с тех пор он стоял в теплом сухом боксе.
Автомобиль оснащен двигателем объемом 6,2 литра мощностью 409 л.с., АКП. Привод полный.
Выпуск Hummer H2 был приостановлен в 2009 году. Спустя год производство авто под брендом Hummer прекратилось.
Hummer H2
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
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Источник: Auto.ru
Фото:auto.ru
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17.12.2024
Фото:auto.ru
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