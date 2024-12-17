147-сильный кроссовер Chevrolet с АКП привезли в РФ: цена приятно удивит

В России поступили в продажу новые Chevrolet Captiva по цене от 2,62 млн рублей

Воронежский дилер привез в страну новый кроссовер Chevrolet Captiva. Автомобиль ввезли по схеме параллельного импорта, его стоимость составляет 2 620 000 руб.

Для сравнения, новый Chery Tiggo 8 Pro Max в топ-версии с передним приводом сейчас стоит в России 3 550 000 рублей, Geely Atlas в базе предлагают за 3 424 190 рублей.

Chevrolet Captiva

В России Chevrolet Captiva предлагается в версии с бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., АКП. Привод передний.

У кроссовера есть несколько опций безопасности, среди которых антипробуксовочная система и ABS, а также однозонный климат-контроль, передний и задний парктроники, камера заднего вида и прочее.

Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva актуального поколения – это перелицованный китайский кроссовер Baojun 530, он не имеет отношения к Каптиве, которую ранее официально продавали в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: Autonews.ru