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Машины АВТОВАЗа начали продавать в Европе

В Германии поступила в продажу Lada Niva с подушками безопасности

Частные продавцы привезли в Германию автомобили Lada Niva Legend 2024 года выпуска, сообщает auto.mail.ru. Уточняется, что продавец из Хоргау (Бавария) продает комплектации Lada Niva Legend с подушками безопасности, выпуск которых стартовал в конце декабря текущего года.

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Также комплектация включает ABS, кондиционер, обогрев сидений и прочее.

В ФРГ автомобиль продают за €20 тысяч (2,2 млн рублей по текущему курсу), что вдвое больше, чем он стоит в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: auto.mail.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 527
17.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+47