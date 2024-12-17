Машины АВТОВАЗа начали продавать в Европе
В Германии поступила в продажу Lada Niva с подушками безопасности
Частные продавцы привезли в Германию автомобили Lada Niva Legend 2024 года выпуска, сообщает auto.mail.ru. Уточняется, что продавец из Хоргау (Бавария) продает комплектации Lada Niva Legend с подушками безопасности, выпуск которых стартовал в конце декабря текущего года.
Также комплектация включает ABS, кондиционер, обогрев сидений и прочее.
В ФРГ автомобиль продают за €20 тысяч (2,2 млн рублей по текущему курсу), что вдвое больше, чем он стоит в России.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
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Источник: auto.mail.ru
Фото:АВТОВАЗ
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17.12.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend 2013/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+47