Вы не поверите, но это ЛуАЗ!

На видео показали суперпроходимый внедорожник ЛуАЗ-1301 с пневмоподвеской

Первые попытки создать на базе внедорожника ЛуАЗ, изначально бывшего транспортером переднего края, нечто по-настоящему гражданское (Волынь, при всем уважении, этому соответствовала не вполне) относятся аж к 1984 году. Поэтому не путайте этот проект с внешне слегка похожим НАМИ ЛуАЗ-прото, который появился только пять лет спустя.

ЛуАЗ-1301

Нет, собственные изыскания ЛуАЗа в этой теме начались на заре восьмидесятых и продлились... увы, слишком долго. Проект пережил несколько перерождений, автомобиль, в итоге получивший индекс ЛуАЗ-1301, полностью менял облик и довольно существенно – начинку. Но идея была проста: использовать ультравнедорожную платформу классического ЛуАЗ-969, но посадить ее на каркасно-панельный кузов с современными обводами.

Под капот примеряли двигатели МеМЗ (как у Таврии) и ВАЗ, переднюю подвеску в итоге взяли от вазовской «восьмерки», внедрили пневмобаллоны для изменения дорожного просвета. Постоянный полный привод с межосевой блокировкой давал машинке невероятную проходимость. Финальную версию представили в 2002-м с перспективой запуска в 2004-м, но в 2006 закрыли проект по причине... морального устаревания. А жаль!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ