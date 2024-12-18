Эксперты рассказали, какие проблемы возникают с машинами европейских брендов

Владельцы BMW, Mercedes, Audi, VW и Skoda жалуются в суды на поломки машин

С 2022 года московские автомобилисты активно подают иски против европейских автопроизводителей, требуя компенсации за неисправности автомобилей.

Среди брендов, в отношении которых иски поступают чаще всего — BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, и Skoda. Причины претензий включают проблемы с мультимедийными системами, двигателями, электроникой и подвеской, а также сложности с ремонтом и запчастями, после ухода этих марок с российского рынка.

К примеру, в Мосгорсуде рассматриваются десятки дел, связанных с BMW и Mercedes-Benz. Один из последних громких исков касался владельца BMW X7, который потребовал компенсацию за неисправности в системе вентиляции. Ему пришлось по этому поводу несколько раз обращаться в сервисный центр при то, что автомобиль был новый. В 2023 году суд отменил решение нижестоящей инстанции о выплате 200 млн рублей, но адвокат истца намерен подать кассацию. Другие владельцы автомобилей, таких как Volkswagen, утверждают, что когда их машины ломались, ремонт даже по гарантии не проводился должным образом.

Сложности с гарантийным обслуживанием затруднили жизнь автовладельцев, особенно тех, кто купил автомобили перед введением санкций. Из-за дефицита запчастей и сокращения числа официальных сервисных центров многие владельцы не могут рассчитывать на своевременный ремонт. В результате стоимость обслуживания возросла, а дилеры иногда отказываются от выполнения обязательств, предусмотренных договором. Они просто не могут их выполнить.

Однако, несмотря на проблемы с техническим обслуживанием, интерес к европейским брендам в России не иссякает. Многие владельцы продолжают эксплуатировать свои автомобили, полагая, что можно починить все — главное, найти подходящий сервис и запчасти. Некоторых автовладельцев устраивают альтернативные варианты, такие как независимые сервисные центры или онлайн-покупка запчастей. Популярный вариант -специализированные платформы, предлагающие доставку из-за границы.

Проблемы с обслуживанием не ограничиваются только европейскими марками. Постепенно становятся актуальными и вопросы с ремонтом китайских премиальных автомобилей, на которые также влияет дефицит запчастей и нехватка разрешений на выполнение некоторых видов работ.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Известия»