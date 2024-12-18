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Эксперты рассказали, какие проблемы возникают с машинами европейских брендов

Владельцы BMW, Mercedes, Audi, VW и Skoda жалуются в суды на поломки машин

С 2022 года московские автомобилисты активно подают иски против европейских автопроизводителей, требуя компенсации за неисправности автомобилей.

Среди брендов, в отношении которых иски поступают чаще всего — BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, и Skoda. Причины претензий включают проблемы с мультимедийными системами, двигателями, электроникой и подвеской, а также сложности с ремонтом и запчастями, после ухода этих марок с российского рынка.

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К примеру, в Мосгорсуде рассматриваются десятки дел, связанных с BMW и Mercedes-Benz. Один из последних громких исков касался владельца BMW X7, который потребовал компенсацию за неисправности в системе вентиляции. Ему пришлось по этому поводу несколько раз обращаться в сервисный центр при то, что автомобиль был новый. В 2023 году суд отменил решение нижестоящей инстанции о выплате 200 млн рублей, но адвокат истца намерен подать кассацию. Другие владельцы автомобилей, таких как Volkswagen, утверждают, что когда их машины ломались, ремонт даже по гарантии не проводился должным образом.

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Сложности с гарантийным обслуживанием затруднили жизнь автовладельцев, особенно тех, кто купил автомобили перед введением санкций. Из-за дефицита запчастей и сокращения числа официальных сервисных центров многие владельцы не могут рассчитывать на своевременный ремонт. В результате стоимость обслуживания возросла, а дилеры иногда отказываются от выполнения обязательств, предусмотренных договором. Они просто не могут их выполнить.

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Однако, несмотря на проблемы с техническим обслуживанием, интерес к европейским брендам в России не иссякает. Многие владельцы продолжают эксплуатировать свои автомобили, полагая, что можно починить все — главное, найти подходящий сервис и запчасти. Некоторых автовладельцев устраивают альтернативные варианты, такие как независимые сервисные центры или онлайн-покупка запчастей. Популярный вариант -специализированные платформы, предлагающие доставку из-за границы.

Проблемы с обслуживанием не ограничиваются только европейскими марками. Постепенно становятся актуальными и вопросы с ремонтом китайских премиальных автомобилей, на которые также влияет дефицит запчастей и нехватка разрешений на выполнение некоторых видов работ.

Источник: «Известия»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
18.12.2024 
Фото:Depositphotos
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