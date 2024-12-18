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Не загонять в кредиты ради скидки: АВТОВАЗ предложил замену льготным автозаймам

Вице-президент АВТОВАЗа Громак предложил выдавать клиентам сертификаты

На АВТОВАЗе предложили изменить госпрограмму льготного автокредитования. Вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак выдвинул идею выдавать клиентам вместо кредитов прямые сертификаты на скидку.

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Он пояснил, что выдавать такой сертификат можно в рамках программ трейд-ин или при утилизации старой машины посредством дилера. Громак отметил, что изменить меру поддержки нужно потому, что в нынешних условиях, хоть большие средства и заложены на льготное автокредитование, россиянам недоступны автозаймы из-за высоких ставок и жестких требований к заемщикам.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: «Прайм»

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

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Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 10
18.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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