Не загонять в кредиты ради скидки: АВТОВАЗ предложил замену льготным автозаймам

Вице-президент АВТОВАЗа Громак предложил выдавать клиентам сертификаты

На АВТОВАЗе предложили изменить госпрограмму льготного автокредитования. Вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак выдвинул идею выдавать клиентам вместо кредитов прямые сертификаты на скидку.

Он пояснил, что выдавать такой сертификат можно в рамках программ трейд-ин или при утилизации старой машины посредством дилера. Громак отметил, что изменить меру поддержки нужно потому, что в нынешних условиях, хоть большие средства и заложены на льготное автокредитование, россиянам недоступны автозаймы из-за высоких ставок и жестких требований к заемщикам.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: «Прайм»

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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