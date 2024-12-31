Для ремонта этой поломки двигателя автомобиля нужен только «мастер золотые руки»

Эксперт Поляков назвал ключевое условие для ремонта автомобиля после гидроудара

Если мотор автомобиля заглох в воде, нужно готовиться к серьезным последствиям, включая финансовые вложения, потому что ремонт двигателя после гидроудара – вещь весьма затратная. Об этом в беседе с корреспондентом издания «За рулем» рассказал эксперт бизнес-альянса Relynolli, руководитель СТО корпоративного обслуживания Данил Поляков.

Мнение специалиста

Данил Поляков, руководитель СТО корпоративного обслуживания

- Последствия гидроудара могут быть очень печальными – начиная от разрыва цепи, ремня ГРМ, шатунов и заканчивая загибанием клапанов и разрывом блока. Масштаб ущерба зависит от того, какую нагрузку испытывал двигатель во время гидроудара. Если он находился в раскаленной среде – удар произошел при большой скорости автомобиля, то, скорее всего, разорвало блок цилиндров.

Поляков привел статистику, согласно которой 90% дизельных и 75% бензиновых двигателей после гидроудара не подлежат восстановлению. Поэтому если гидроудар все же произошел, нужно обязательно найти автосервис с высококвалифицированными специалистами – это ключевое условие успешного ремонта, констатирует Поляков.

«Самое главное, чтобы квалификация мастера позволяла определить, стоит ли делать капитальный ремонт двигателя или проще его заменить контрактным либо новым. Мастер должен в процентном соотношении озвучить вероятность того, будет ли двигатель работать в штатном режиме, если его отремонтировать, и сколько времени мотор останется в строю», – подчеркивает специалист.

Компетентный мастер предложит варианты замены на контрактный двигатель или новый, но выбор остается за автовладельцем, подчеркивает Поляков. Что касается цен на ремонтные работы, то стоимость капитального ремонта двигателя автомобилей эконом-класса таких, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, стартует от 120 тысяч рублей. Окончательная цена зависит от характера повреждения, уточняет Поляков.

В то же время специалисты ГК АвтоСпецЦентр уточнили, что гидроудар представляет собой очень серьезную угрозу для двигателя автомобиля.

«Если вода попадет в цилиндр двигателя, она может привести к его поломке. К наиболее распространенным повреждениям после гидроудара относятся разрушение шатунов и поршней. Затем удар на себя принимает коленчатый вал. Он работает в интенсивных условиях, а гидроудар может повредить его настолько, что может возникнуть необходимость в замене детали», – предупредили специалисты.

Затем может произойти потеря мощности двигателя автомобиля, причем стоимость восстановления транспортного средства после гидроудара значительно варьируется в зависимости от масштаба повреждений и марки автомобиля, предупредили в АвтоСпецЦентре.