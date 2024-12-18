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Хорошо знакомая Skoda вернулась в Россию: она стоит как Lada Vesta

В России появилась в продаже новая Skoda Octavia A7 по цене от 2,45 млн рублей

В продаже в РФ появились новые Skoda Octavia A7 китайской сборки. Автомобили в этом кузове ранее собирали в России. Самая доступная Octavia A7 продается в салоне Уфы по цене 2,45 млн рублей.

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Skoda Octavia
Skoda Octavia

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Столько стоит автомобиль с полным набором документов, необходимых для постановки на учет, а также уплаченным утильсбором. У лифтбека есть две подушки безопасности, кондиционер, медиасистема, мульти-руль и другое. Еще один продавец из Уфы предлагает аналогичную Octavia за 2,53 млн рублей.

Оба автомобиля оснащены 1,5-литровым атмосферником мощностью 113 л.с. и 6-ступенчатой АКП. То есть, новую Octavia A7 можно приобрести сейчас по цене топовых версий Lada Vesta.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 16
18.12.2024 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+5