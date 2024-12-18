Хорошо знакомая Skoda вернулась в Россию: она стоит как Lada Vesta

В России появилась в продаже новая Skoda Octavia A7 по цене от 2,45 млн рублей

В продаже в РФ появились новые Skoda Octavia A7 китайской сборки. Автомобили в этом кузове ранее собирали в России. Самая доступная Octavia A7 продается в салоне Уфы по цене 2,45 млн рублей.

Skoda Octavia

Столько стоит автомобиль с полным набором документов, необходимых для постановки на учет, а также уплаченным утильсбором. У лифтбека есть две подушки безопасности, кондиционер, медиасистема, мульти-руль и другое. Еще один продавец из Уфы предлагает аналогичную Octavia за 2,53 млн рублей.

Оба автомобиля оснащены 1,5-литровым атмосферником мощностью 113 л.с. и 6-ступенчатой АКП. То есть, новую Octavia A7 можно приобрести сейчас по цене топовых версий Lada Vesta.

Skoda Octavia

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Источник: «Автоновости дня»