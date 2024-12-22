КАМАЗ импортозаместил важную деталь нового двигателя
Костромской завод автокомпонентов (КЗА, компания «Мотордеталь») освоил выпуск поршневых пальцев для турбированных дизельных двигателей КАМАЗ Р6. Эти моторы ставятся на КАМАЗы нового поколения К5 – в частности, на флагманский магистральный тягач КАМАЗ-54901.
Напомним, эти машины проектировались в содружестве с европейскими компаниями (сам КАМАЗ-54901 – это изначально Mercedes-Benz Actros), и поэтому в 2022-2023 годах переживали переход на новую компонентную базу – в первую очередь, от новых «восточных партнеров», но что-то удается и импортозамещать.
Семейство моторов Р6 разработано совместно с немецко-швейцарской Liebherr. Прежде поршневые пальцы для этих двигателей, изготовленные из специальной конструкционной легированной стали, закупались за границей. Теперь же их будут делать в Костроме.
Кстати, помимо семейства Р6, завод КЗА начал делать поршневые пальцы для перспективных турбодизелей ЯМЗ-535, -855 и -770. Инвестиции в проект составили 195 млн рублей, из которых 153 млн – это льготный заем Фонда развития промышленности. Теперь завод может выпускать 1,1 млн поршневых пальцев в год, что на 40% выше прежних мощностей. Отметим, что КЗА является градообразующим предприятием Костромы.
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Источник: Автопоток