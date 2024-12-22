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КАМАЗ импортозаместил важную деталь нового двигателя

Завод КЗА в Костроме начал выпуск поршневых пальцев для мотора КАМАЗ Р6

Костромской завод автокомпонентов (КЗА, компания «Мотордеталь») освоил выпуск поршневых пальцев для турбированных дизельных двигателей КАМАЗ Р6. Эти моторы ставятся на КАМАЗы нового поколения К5 – в частности, на флагманский магистральный тягач КАМАЗ-54901.

КАМАЗ-54901
КАМАЗ-54901
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Напомним, эти машины проектировались в содружестве с европейскими компаниями (сам КАМАЗ-54901 – это изначально Mercedes-Benz Actros), и поэтому в 2022-2023 годах переживали переход на новую компонентную базу – в первую очередь, от новых «восточных партнеров», но что-то удается и импортозамещать.

Семейство моторов Р6 разработано совместно с немецко-швейцарской Liebherr. Прежде поршневые пальцы для этих двигателей, изготовленные из специальной конструкционной легированной стали, закупались за границей. Теперь же их будут делать в Костроме.

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Кстати, помимо семейства Р6, завод КЗА начал делать поршневые пальцы для перспективных турбодизелей ЯМЗ-535, -855 и -770. Инвестиции в проект составили 195 млн рублей, из которых 153 млн – это льготный заем Фонда развития промышленности. Теперь завод может выпускать 1,1 млн поршневых пальцев в год, что на 40% выше прежних мощностей. Отметим, что КЗА является градообразующим предприятием Костромы.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
22.12.2024 
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