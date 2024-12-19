#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За высокотехнологичный и мощный кроссовер просят более 12 млн
19 декабря
За высокотехнологичный и мощный кроссовер просят более 12 млн
В Россию доехал японский 358-сильный...
Топливо вылилось на землю: подробности ДТП с бензовозом в Бурятии
19 декабря
Топливо вылилось на землю: подробности ДТП с бензовозом в Бурятии
В Бурятии опрокинулся бензовоз
Столкнулись грузовой и пассажирский поезда: есть погибшие
19 декабря
Столкнулись грузовой и пассажирский поезда: есть погибшие
Машиниста грузового поезда и его помощника...

Любимый семейный кроссовер россиян снова в продаже: известна цена

В России появились в продаже новые кроссоверы Kia Sportage по цене от 3 млн рублей

В Россию продолжают привозить новые кроссоверы Kia Sportage, цены на них сейчас начинаются от 2 999 000 рублей. За такую сумму новый переднеприводный автомобиль 2024 г. в. предлагает частник из Магнитогорска. Кроссовер продается в комплектации Comfort с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником и 6-ступенчатой АКП.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

У этого Sportage тканевый салон, климат- и круиз-контроль, четыре подушки безопасности, пакет зимних опций, парктроники с камерой заднего вида, цифровая приборк и другое.

Kia Sportage
Kia Sportage

Рекомендуем
Датчик глубины брода, блокировки, ремни на магнитах и другие фишки Jetour T2

Фирма из Хабаровска предлагает привезти Sportage под заказ, ожидание составит от 15 до 45 дней в зависимости от региона доставки, цена начинается от 3 280 000 рублей. Столько просят за модификацию с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором в богатой комплектации Luxury, включающей кожаный салон, топовую мультимедиа на одном экране с приборами и прочее.

В других городах России кроссоверы стоят дороже.

Kia Sportage
Kia Sportage

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 10
19.12.2024 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-27