Любимый семейный кроссовер россиян снова в продаже: известна цена

В России появились в продаже новые кроссоверы Kia Sportage по цене от 3 млн рублей

В Россию продолжают привозить новые кроссоверы Kia Sportage, цены на них сейчас начинаются от 2 999 000 рублей. За такую сумму новый переднеприводный автомобиль 2024 г. в. предлагает частник из Магнитогорска. Кроссовер продается в комплектации Comfort с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником и 6-ступенчатой АКП.

У этого Sportage тканевый салон, климат- и круиз-контроль, четыре подушки безопасности, пакет зимних опций, парктроники с камерой заднего вида, цифровая приборк и другое.

Kia Sportage

Фирма из Хабаровска предлагает привезти Sportage под заказ, ожидание составит от 15 до 45 дней в зависимости от региона доставки, цена начинается от 3 280 000 рублей. Столько просят за модификацию с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором в богатой комплектации Luxury, включающей кожаный салон, топовую мультимедиа на одном экране с приборами и прочее.

В других городах России кроссоверы стоят дороже.

Kia Sportage

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Источник: «Автоновости дня»