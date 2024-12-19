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Эти необычные способы облегчат эксплуатацию автомобиля зимой

Эксперт «За рулем» Ревин раскрыл несколько секретов зимней эксплуатации машины

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин перечислил несколько необычных приемов зимней эксплуатации автомобиля. Так, если аккумулятор разряжен и мотор не заводится, поможет бустер. Но обычно у таких приборов тонкие провода и слабые «крокодилы». Поэтому подключить такой «пауэрбанк» и сразу пустить мотор вряд ли получится, отмечает специалист.

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Подцепив провода к клеммам аккумулятора, нужно немного подождать, чтобы энергия перетекла из бустера в аккумулятор, и только потом пробовать заводить мотор.

Со временем дворники начинают чистить хуже.

Совет эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– От влаги и зимних реагентов шарнир на поводке стеклоочистителя корродирует и теряет подвижность. Усилия пружины становится недостаточно, чтобы прижать дворник к стеклу, и щетка начинает хуже чистить. Поэтому шарнир нужно периодически смазывать и разрабатывать, покачивая поводок. Тогда подобных проблем не возникнет.

Ещё один лайфхак – доработка штыковой лопаты: эксперт советует отрезать её острый каплевидный конец, чтобы форма ее рабочей поверхности стала похожа на прямоугольник. С такой лопатой не страшен слежавшийся снег и лёд.

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Также Ревин напомнил, что не стоит пренебрегать смазкой уплотнителей. Еще он рекомендует ударить по стеклу, если оно замерзло и не опускается. Находясь на водительском месте, следует ударить локтем по стеклу в район нижней кромки. Руку от повреждения защитит толстая зимняя одежда, стекло же при этом не разобьется. А вот лед потрескается и освободит стекло, поделился советом бывалых Ревин.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 26
19.12.2024 
Фото:Unsplash
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