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Geely и Lada соревнуются: как сэкономить на покупке Granta

В Белоруссии лифтбеки Lada Granta продают на 17% дешевле, чем в России

В Белоруссии дилеры АВТОВАЗа начали продавать лифтбек Lada Granta по цене от 30 тыс. белорусских рублей (885 тыс. российских рублей). В России стоимость авто стартует от 1,05 млн рублей.

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Причины снижения цены на модель таковы: в Белоруссии марки Geely и Lada соревнуются, кто продаст автомобиль дешевле, а АВТОВАЗ желает занять лидирующие позиции.

У Granta есть антиблокировочная система тормозов, передние подушки безопасности, бортовой компьютер, электроусилитель руля, подогрев передних сидений.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
20.12.2024 
Фото:Depositphotos
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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