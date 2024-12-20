Granta врезалась в КАМАЗ: подробности смертельного ДТП
Под Волгоградом в аварии с КАМАЗом погибли два человека
В Палласовском районе Волгоградской области произошло ДТП. Около 12:20 пятницы на 131-м километре автотрассы Иловатка – Палласовка – Николаевск Lada Granta въехала в грузовик КАМАЗ.
Уточняется, что в аварии погибли 27-летняя женщина, управлявшая легковушкой, и ее 16-летний пассажир. Также в автомобиле находилась девочка 3 лет. Она получила травмы. Ребенка госпитализировали.
Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.
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Фото:Прокуратура Волгоградской области
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20.12.2024
Фото:Прокуратура Волгоградской области
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