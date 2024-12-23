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МАЗ выпустил крутой автобус — где такой будет ездить?

Аэропорт в Белоруссии получит новый электрический перронный автобус МАЗ

Электрический перронный автобус МАЗ 271Е начнет применяться в национальном аэропорту «Минск» – соответствующая договоренность была достигнута между руководством авиапредприятия и Минским автозаводом.

Читателям «За рулем» эта уже машина знакома: в мае прошлого года мы рассказывали, что МАЗ показал новый перронный автобус в рамках питерского фестиваля SPbTransportFest. Белорусский автобус оборудован тяговым электродвигателем мощностью 180 кВт и коробкой передач EV105.

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Перронный автобус – это машина, которая везет вас от здания аэровокзала к трапу самолета и обратно. Ввиду специфической сферы использования у перронных автобусов необычная внешность.

Место водителя вынесено далеко за переднюю ось, здесь же находится пара одиночных дверей слева и справа. Еще две широких двери есть по правой стороне, у машины очень низкий пол – для легкого входа/выхода.

В перронных автобусах люди располагаются стоя – короткий маршрут позволяет обеспечить высокую вместимость. Но разработчики говорят, что при создании МАЗ 271Е01 особое внимание уделялось комфорту.

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Помимо новых перронных электробусов, аэропорт «Минск» заинтересован в приобретении дизельного МАЗ 271 и туристического МАЗ 350, сообщает пресс-служба производителя. Кроме того, на встрече с руководством аэропорта обсуждалась возможность разработки микроавтобуса МАЗ Купава в VIP-исполнении для обслуживании официальных лиц и делегаций... Появятся ли машины МАЗ в российских аэропортах? Возможно, хотя у нас в качестве микроавтобуса-челнока уже есть ГАЗель City бизнес-класса. А вот новый перронный электробус – это интересно.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МАЗ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 20
23.12.2024 
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