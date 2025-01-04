Вам точно нужна такая изолента (хотя бы ради смеха)

Компания Honda выпустила изоленту с перцем, чтобы мыши не грызли проводку

Honda разрабатывает и производит не только автомобили, но самолеты и даже роботы, однако на сей раз они выпустили нечто, что стоит всего 50 долларов за рулон. Компания представила изоляционную ленту, состав клея которой содержит перец чили. Изделие призвано защитить проводку в вашем автомобиле – предполагается, что острый вкус отпугнет грызунов.

Лента, получившая название Honda Rodent Tape, имеет клеевой слой, который содержит капсаицин – это как раз тот активный компонент, который придает остроту перцу. По словам представителей Хонды, суммарный запас остроты в рулоне – примерно как в пяти перцах чили.

Honda Rodent Tape

Однако ютубер Зак Нельсон уже заказал себе такую ленту, выпустил на нее обзор – и пришел к выводу, что изолента «не такая уж и острая».

Да-да, он попробовал продукт на вкус и сообщил подписчикам, что «вкус не очень приятный», причем снаружи он отсутствует полностью, а вот клей – да, острый, но не особо. Что ж, плотность вкусовых рецепторов на языке человека примерно равна той, что есть у мышей и крыс, но в целом грызуны более чувствительны к некоторым вкусам. И более разборчивы в еде, чем некоторые люди.

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Источник: Jalopnik