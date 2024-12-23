Штрафы по ОСАГО через камеры? Вот что отвечают россияне!

«За рулем»: более четверти водителей против штрафов по ОСАГО через камеры

В России тестируют проверку наличия полиса ОСАГО посредством камер видеонаблюдения. Система, «пробивающая» госномера и определяющая наличие или отсутствие страховки, пока лишь рассылает водителям предупреждения (хотя и штрафы иногда приходят), а в 2025 году должна запуститься окончательно, и тогда угроза штрафов, по оценке некоторых экспертов, может на 40% сократить количество нарушителей.

«За рулем» провел опрос подписчиков в Telegram на предмет того, как они относятся к грядущим изменениям. И выяснилось, что 18% водителей считают, что система не будет достаточно эффективной: камеры есть далеко не везде...

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При этом однозначно негативно, как очередной направленный против автомобилистов «побор», введение в строй новой системы оценивает более четверти россиян – 26%.

Но самая большая группа – 56% автомобилистов – относятся к штрафам за отсутствие полиса ОСАГО через камеры положительно. Более половины наших респондентов считают, что вопрос с полисами нуждается в наведении порядка, и новая система способна справиться с этим. Напомним, что сейчас в регионах России количество водителей без ОСАГО разнится – от 8 до 34% в отдельных городах...