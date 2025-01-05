Эксперт объяснил, почему не стоит привязывать покупку авто к месяцу или кредитной ставке

Денис Осецкий: Машину нужно покупать тогда, когда есть возможность

В связи с множеством причин, которые привели, а в дальнейшем приведут к еще большему удорожанию автомобилей, потребители в растерянности – что делать?

Пора ли занять, где только можно (взять кредит) и все-такие купить новый автомобиль, потому что будет только «хуже и дороже», или ждать чуда, когда рынок сам себя отрегулирует и цены вернутся в приемлемое русло.

Автомобиль нужно покупать или менять на более новый, когда есть потребность и возможность, считает эксперт по подбору автомобилей Денис Осецкий. И не стоит привязывать эту покупку к каким-то месяцам или кредитным ставкам.

В последние несколько лет и ставка Центробанка, и цены на машины не падали, а только росли. Не стоит ожидать, что в будущем авто подешевеют или ставки снизятся. Если есть необходимость приобрести автомобиль (особенно, если планируется новый) — значит, нужно рассматривать варианты, оформлять кредит и покупать.

Денис Осецкий, эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli:

– Не вижу причин и для снижения стоимости подержанных автомобилей. Единственное — сейчас рынок находится в некой стагнации, к тому же чувствуется влияние новогодних праздников, когда многие занимаются другими делами. С точки зрения насыщенности рынка и выбора вариантов, после Нового года, и, тем более, ближе к весне, ассортимент предложений в сегменте подержанных авто будет шире.

По моим наблюдениям, многие автовладельцы сейчас не стремятся сменить машину на более новую — они ремонтируют и продолжают ездить на том, что есть. В связи с тем, что новые автомобили, особенно брендовые, существенно подорожали, выбор сузился, а кредитные ставки выросли, люди стали дольше пользоваться своими машинами. Еще пять лет назад среднестатистический владелец автомобиля ездил на нем, в среднем, два — три года, потом продавал, добавлял денег и покупал другой. Сейчас я заметил, что средний период владения авто увеличился до пяти — семи лет. И нет тенденции к тому, что он будет сокращаться.

Именно поэтому на рынке подержанных автомобилей отмечается определенная стагнация. Хорошую, исправную, ухоженную машину не торопятся продавать. Во-первых, потому что нет вариантов обновить авто без без серьезных дополнительных вложений, а, во-вторых, сегодняшние кредитные предложения и банковские ставки не выглядят привлекательными.