Цены в этом сегменте авторынка взлетели за год до 40% — эксперт назвала причины

Эксперт Овчинникова перечислила 3 группы самых подорожавших за год запчастей

Цены на автозапчасти в России за год подорожали до 18%, больше всего рост цен коснулся комплектующих для ремонта тормозной системы автомобиля, рассказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Цены на запчасти для ТО и мелкого ремонта автомобилей за год выросли до 18%, если сравнивать с декабрем прошлого года. В целом, средние цены за год выросли до 10%», – уточнила эксперт.

Овчинникова подчеркивает, что наибольший рост зафиксирован в группе запчастей для тормозной системы, пневмосистемы и консистентных смазок. Меньше всего подорожала группа моторных и других масел. Примечательно, что основной скачок цен на рынке запчастей пришелся на последний месяц уходящего года, констатирует Овчинникова.

«Стоимость автомобильных запчастей зависит от многих факторов. Поскольку большая часть этих товаров импортируется, то есть прямая зависимость сохраняется от курсов основных валют. В конце ноября этого года произошел резкий спад котировок рубля, поэтому в декабре многие позиции показали рост цен. В этом году корректировка прайс-листов происходит постепенно, некоторые бренды до сих пор не изменили цены», – объясняет эксперт.

За последний год выросли и цены на логистику, согласно оценкам, услуги в этом сегменте подскочили на 20-40%, причем без учета колебания курса валют. Все эти факторы предсказуемо оказывают негативное влияние на рынок автозапчастей, подытожила Овчинникова.

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Источник: gazeta.ru