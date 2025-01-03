Lada вошла в топ-3 самых популярных в сервисе аренды – спрос вырос почти на 100%

Авито Авто: рынок аренды в России вырос за год на 50% – лидирует Hyundai Solaris

Hyundai Solaris стал у россиян самым востребованным автомобилем для аренды, средняя цена аренды за сутки составила две тысячи рублей. К такому выводу пришли специалисты Авито-Авто в ходе анализа.

По словам руководителя департамента аренды автомобилей Авито Авто Ильи Зарембо, россияне активнее используют аренду автомобиля для решения различных задач – от поездок по городу до путешествий по стране.

«При этом важным стимулом развития рынка автоаренды становится цифровизация, существенно упрощающая использование сервиса», – подчеркивает топ-менеджер.

Отмечается, что спрос на аренду автомобиля для личного пользования осенью 2024 года вырос на 50,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди доступных для аренды моделей заметно вырос спрос на аренду отечественной Lada Granta – на 97,1%.

В топ-5 вошли Hyundai Solaris (8,33%), Lada Granta с долей спроса 8,26%, Kia Rio (5,22%, на четвертом и пятом местах Volkswagen Polo и Daewoo Matiz почти с одинаковыми показателями более 4%.

Предложение по аренде осенью в целом выросло на 53,8%, что касается моделей, то лидером по динамике спроса оказался Ford Focus: количество объявлений по этой модели выросло в 3,5 раза. Затем идут Lada Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry.

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Источник: 1prime.ru