Турбомотор, АКП и панорамная крыша — этот «европеец» порадует дешевой ценой

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В Россию привезли партию новых переднеприводных Peugeot 5008 за 2,7 млн рублей

Партию недорогих кроссоверов Peugeot 5008 по цене за 2,7 млн. рублей привезли в Россию. Об этом сообщили дилеры одного из крупных автосалонов, специализирующемся на продаже автомобилей китайского производства.

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Peugeot 5008
Peugeot 5008

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Кроссовер оснащен турбомотором объемом 1,6 л мощностью 175 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. В России привезли модели исключительно с передним приводом. В списке оснащения заявлены большой дисплей, панорамная крыша и другие опция, салон отделан натуральной кожей.

«В COVID-19 склады автомобильных заводов были наполнены автомобилями, которые оказались нераспроданными из-за тотального локдауна», – уточнили в автосалоне.
Peugeot 5008
Peugeot 5008

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По словам дилеров, причина такой низкой стоимости кроется в том, вся завезенная в Россию партия – выпуска 2021 года, без пробега. Отмечается, что это остатки со складов, которые накопил китайский офис французской марки.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Peugeot
Количество просмотров 22
26.12.2024 
Фото:Peugeot
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