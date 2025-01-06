Гиперкар Bugatti Chiron получил подстаканник

Bugatti добавила подстаканник в Chiron после того, как владелица пролила напиток

И снова хорошие новости для тех читателей «За рулем», что владеют автомобилями марки Bugatti. Надеемся, вам уже удалось приобрести для своего Chiron гараж с прозрачной стенкой, но догадываемся, что некие печали все же вас еще преследуют. Да-да, мы говорим о наболевшем: в вашем автомобиле за 400 миллионов рублей нет ни одного подстаканника.

Однако все может измениться после инцидента с Шеннон Ральстон из Сан-Антонио – матери 12 детей, директора компании по подготовке медперсонала и защитницы животных. И да, ее Bugatti Chiron может разогнаться до 380 км/ч, но в нем совершенно некуда поставить милкшейк или энергетик. Скажете, на такой скорости пить вредно? Ну а вот Шеннон захотелось!

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Впрочем, стоит оговориться: в своем обращении к Фрэнку Хейлу, главе дизайна Bugatti, Шеннон рассказала, что действительно пролила энергетический напиток в салоне своей машинки, из-за чего тот стал неприятно липким – но признала, что употреблять за рулем такие жидкости не стоит. Однако сделать какой-нибудь завалящий подстаканник для безобидной водички ведь можно? – справедливо вопрошает Шеннон и просит о помощи. И Фрэнк Хейл действительно пришел на помощь!

Фрэнк Хейл поясняет за подстаканник

«Команда разработчиков была очень занята поиском решения, и я думаю, что нам это удалось. Как раз к Рождеству мы завершили дизайн-проект. Если вы одобрите его, мы могли бы создать прототип подстаканника на 3D-принтере и уже в январе отправить его вам – для первой тестовой установки на ваш автомобиль», – написал Хейл в ответном письме всего несколько дней спустя.

Показанный в соцсетях прототип подстаканника будет фиксироваться с помощью пары прорезей на кармане водительской двери – как раз там, куда Шеннон Ральстон пыталась поставить банку, прежде чем та пролилась.

По задумке, в девайс должно поместиться сразу две емкости разного объема. В большем может размещаться бутылка, в меньшем – небольшая баночка. Особый шарм изделию придает розовый цвет (в тон обивкам дверей на машине Шеннон) и имя владелицы первого в истории Bugatti гиперкара с подстаканником. Нам остается лишь надеяться, что Шеннон одобрит изделие, и другие поклонники бренда получат возможность включить его цену в те 500 тысяч евро, что они тратят на опции.

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Источник: The Drive