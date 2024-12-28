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Новый российский полноприводник — еще одна версия!

Появилось первое фото грузовика Соболь NN 4x4 с 3-местной кабиной

В Сети появилась первая фотография новинки Горьковского автозавода, полноприводной модели Соболь NN 4x4. На сей раз полноприводник предстал в исполнении с однорядной 3-местной кабиной и бортовой платформой. Автомобиль сфотографирован на улицах Нижнего Новгорода, недалеко от ГАЗа.

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Напомним, что в продаже таких Соболей пока нет, а источник сообщает, что выпуск данной модификации стартовал на заводе в Нижнем Новгороде совсем недавно. Ранее такие машины на дорогах замечены не были. Как уже сообщал «За рулем», универсальный грузовик с 3-местной кабиной и бортовой платформой с тентом на базе Соболь NN 4x4 запланирован к выходу на рынок в 2025 году.

Как и остальные версии модели, грузовик получит дизель мощностью 149,6 л.с. в паре с новой отечественной 6-ступенчатой МКП, рассчитанной на момент 450 Нм. Полный привод – подключаемый (part-time), с раздаточной коробкой с понижением 2,82 и блокировкой заднего межколесного дифференциала.

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Помимо грузовика, на 2025 год запланирован выход спецверсии «Охотник» с багажником на крыше, рундуками и ложементами для ружей (на базе грузопассажирского фургона комби), а также полностью пассажирская версия минивэн, которая позиционируется как семейная машина для путешествий. Пока же Соболь NN 4x4 доступен в версиях цельнометаллический фургон с 3-местной кабиной и грузовым отсеком за 3 615 000 рублей и грузопассажирская версия комби (фургон с двухрядной 6-местной кабиной) за 3 740 000 рублей.

Источник: Грузовики и вообще

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
28.12.2024 
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