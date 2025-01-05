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Как выбрать машину на вторичке: короткая и полезная инструкция

Эксперт «За рулем» Зиновьев дал семь советов, как выбрать автомобиль с пробегом

С покупкой машины на вторичке может повезти, и вы найдете идеальную машину по низкой цене, а можете нарваться на проблемный вариант, в ремонт которого потом придется хорошо вложиться. Как же выбрать авто с пробегом, что нужно проверить, рассказал в своем материале эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Так, оптимальные направления поисков: официальный трейд-ин и частники. Мелких автосалонов‑перекупов лучше избегать, так как вероятность скрученного пробега у них наиболее велика, пояснил специалист. Также он прибавил, что машины, поработавшие в такси, лучше не покупать.

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Внешне они могут выглядеть прекрасно, но возраст в три года для бывшего такси часто означает 300 000 км пробега. Кузов не успевает заржаветь, а ходовая и основные агрегаты сильно изношены.

Совет эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Изучайте ПТС, по возможности избегая дубликатов. Дубликатами иногда прикрывают сомнительное прошлое машины. Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц. Если есть сервисная книжка с отметками о пробегах — отлично!

<...> Все автомобили надо проверять на ходу. Очень важно послушать звуки, понюхать выхлоп и прочувствовать переключение передач. Но начать лучше с проверки кузова толщиномером – на предмет перекрасов. Заявленный продавцом пробег полезно сопоставить с истертостью органов управления, дверных ручек, сидений, ветрового стекла.

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Пятый совет: при покупке у частников автомобиль должен быть в наличии здесь и сейчас. Если вам говорят, что посмотреть его можно только через неделю, то лучше не ждать, скорее всего, это обман.

Выбрав удачный вариант, лучше посмотреть еще несколько машин. Это хлопотно, но усилия окупаются. При пробегах свыше 150 тысяч не стоит жалеть денег на профессиональную диагностику агрегатов.

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В заключении эксперт советует избегать экзотики, рассматривая массовые популярные модели. При ремонте такой машины хотя бы не будет проблем с запчастями.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 18310
05.01.2025 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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