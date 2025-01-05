Грязь на кузове машины крадет бензин и динамику: правда или миф

Эксперт «За рулем» Колодочкин рассказал, как ухаживать за автомобилем в холодное время

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин в своем материале рассказал, как ухаживать за машиной зимой.

Автомобилю полагается быть чистым всегда, отмечает он. При этом многие считают, что грязь на скорость не влияет, с чем трудно поспорить.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– По испытаниям немецкого автоклуба ADAC, каждые дополнительные 100 кг увеличивают расход топлива автомобиля на 0,3 л/100 км. Такую прибавку трудно почувствовать в реальной эксплуатации. Куда больший перерасход бензина возникает в затяжных пробках или при динамичном старте со светофора.

Поэтому несколько лишних килограммов, которые держатся на кузове, не скажутся ни на динамике, ни на управляемости, ни на расходе топлива.

И разговоры о том, что «помыл и поехала быстрее», не имеют под собой никакого научного обоснования.

В ПДД и КоАП нет статьи, в которой бы прямо указывалось, что ездить на грязном автомобиле незаконно, отмечает специалист. Но грязная машина вызывает повышенное внимание инспекторов ГАИ, и они могут чаще тормозить машину. Если автомобильный номер залеплен грязью и нечитаем, то за это можно получить штраф, как и за грязные фары и фонари. К тому же из-за грязных фар будет хуже освещена дорога.

Мойка в холодное время года действительно может быть опасной для кузова. Жидкость на морозе замерзает и расширяется, а потому любая микротрещина, которых на машине предостаточно, после мойки может стать очагом коррозии.

Мыть автомобиль зимой необходимо, отмечает Колодочкин. Но лучше на тех мойках, где машин не только вымоют, но и высушат, советует он.

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