Аккумулятор переживет зиму? Как проверить, когда заменить на новый

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Эксперт «За рулем» Колодочкин объяснил, когда нужно покупать новый аккумулятор

Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, когда точно пора покупать новый аккумулятор.

По его словам, основных факторов для принятия решения два: возраст АКБ и ее реальное состояние.

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Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт журнала «За рулем»:

Согласно п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165-2020 средний срок службы батарей в эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев при пробеге не больше 90 000 км или 3000 моточасов. Для батарей с уменьшенным расходом воды — не менее 48 месяцев, но не более 100 тысяч км пробега.

Получается, если вашей батарее более 4 лет, доверять ей не стоит. Хотя известны многочисленные примеры, когда АКБ отхаживали и вдвое дольше. Обычно это случается на автомобилях, которые ездили мало и редко.

Батареи EFB и AGM служат вдвое дольше обычных АКБ (при схожих условиях эксплуатации). Но и цены на них почти в два раза выше.

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По словам специалиста, простейший показатель «здоровья» АКБ – это уверенный запуск двигателя. Если лампы на панели приборов не притухают, а стартер легко крутит коленвал, то АКБ исправна. Периодически нужно измерять напряжение на клеммах аккумулятора — для этого подойдет любой тестер. При работающем двигателе оно должно составлять 14,0–14,4 В. Значит, генератор и проводка исправны, и батарея нормально заряжается.

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Если батарея ведет себя безукоризненно, можно рассчитывать, что еще одну зиму она переживет. И, скорее всего, дотянет и до следующей осени, пояснил специалист.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 13
06.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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