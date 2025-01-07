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Названы риски езды с холодным двигателем

«Рольф» перечислил пять рисков езды с холодным мотором в России

Зима несет серьезную опасность для технического состояния машины, особенно для его мотора. Об основных «зимних» проблемах рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Она отметила, что масло при низких температурах более вязкое и не обеспечивает достаточной смазки мотору сразу после запуска. Это повышает трение между подвижными частями и может ускорить износ компонентов, рассказала специалист.

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Обогрев салона зависит от температуры двигателя. Если он не прогрет, то обогреватель не будет работать с полной отдачей. К тому же холодный мотор потребляет больший объем горючего.

Влага, которая содержится в атмосфере и картерных газах, часто конденсируется в моторном масле и деталях двигателя, что ведет к образованию коррозии.

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Движение с холодным мотором уменьшает безопасность. Низкоэффективная работа стеклоочистителей и обогрева стекол приводит к ухудшенной видимости. Непрогретый мотор также может влиять на использование систем помощи водителю, рассказала Трушкова.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 413
07.01.2025 
Фото:freepik / wirestock
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