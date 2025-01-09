Лучшая альтернатива Солярису: этот седан удивит ценой и комплектацией

В России появились в продаже новые седаны Chevrolet Monza по цене от 1,65 млн рублей

Седаны Chevrolet Monza продолжают привозить в Россию по цене от 1 648 000 рублей. Для сравнения, китайский седан Changan Alsvin в базе стоит от 1 750 000 рублей. Lada Vesta в комплектации Life обойдется в 1 676 000 рублей.

За указанную сумму в Уфе продают автомобиль в максимальной комплектации, включающей светодиодную оптику, мультируль, два экрана на приборной панели и прочее. За 1 668 000 рублей аналогичную машину предлагают в городе Мончегорск, а за 1 740 000 рублей – в Челябинске.

Chevrolet Monza

Большинство новых Chevrolet Monza оснащены 1,5-литровым 113-сильным атмосферником и 6-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Автоновости дня»