Наземный дрон «Депеша» от Ростеха: новые возможности для армии на передовой

Ростех поставил в войска партию наземных многофункциональных платформ «Депеша»

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил в войска новую партию многофункциональных дронов «Депеша» — дистанционно управляемых платформ на колесном шасси.

Конструкция «Депеши» предполагает возможность установки различных видов оборудования, благодаря чему она может выполнять широкий спектр задач.

Например, оперативно доставлять на передовую грузы весом до 200 кг, включая провизию, топливо и оборудование, а также эвакуировать раненых.

Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех и член Бюро Союза машиностроителей России, отметил, что инженеры холдинга создали компактную, недорогую и многоцелевую платформу, способную выполнять различные задачи в зависимости от конфигурации.

Он также сообщил, что разрабатываются программно-аппаратные решения, которые позволяют превращать любую боевую технику, включая танки и БМП, в роботов, что дает возможность использовать её в самых опасных зонах без угрозы для жизни солдат.

Машина оснащена независимой подвеской, что обеспечивает ей отличную маневренность. Максимальная скорость «Депеши» составляет 30 км/ч, роботизирована платформа с помощью программно-аппаратного комплекса «Прометей».

Кроме роботизированных комплексов, «Высокоточные комплексы» также производят боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические комплексы «Искандер», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и другие образцы современного вооружения.

Ранее мы писали, что наращивает обороты серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

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Источник: Ростех