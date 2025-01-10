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Наземный дрон «Депеша» от Ростеха: новые возможности для армии на передовой

Ростех поставил в войска партию наземных многофункциональных платформ «Депеша»

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех поставил в войска новую партию многофункциональных дронов «Депеша» — дистанционно управляемых платформ на колесном шасси.

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Конструкция «Депеши» предполагает возможность установки различных видов оборудования, благодаря чему она может выполнять широкий спектр задач.

Например, оперативно доставлять на передовую грузы весом до 200 кг, включая провизию, топливо и оборудование, а также эвакуировать раненых.

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Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех и член Бюро Союза машиностроителей России, отметил, что инженеры холдинга создали компактную, недорогую и многоцелевую платформу, способную выполнять различные задачи в зависимости от конфигурации.

Он также сообщил, что разрабатываются программно-аппаратные решения, которые позволяют превращать любую боевую технику, включая танки и БМП, в роботов, что дает возможность использовать её в самых опасных зонах без угрозы для жизни солдат.

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Машина оснащена независимой подвеской, что обеспечивает ей отличную маневренность. Максимальная скорость «Депеши» составляет 30 км/ч, роботизирована платформа с помощью программно-аппаратного комплекса «Прометей».

Кроме роботизированных комплексов, «Высокоточные комплексы» также производят боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические комплексы «Искандер», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и другие образцы современного вооружения.

Ранее мы писали, что наращивает обороты серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

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Источник: Ростех

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Алексеева Елена
Количество просмотров 102
10.01.2025 
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