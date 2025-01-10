Автозавод подал иск против реставратора ретроавтомобилей о защите авторских прав

ГАЗ требует в суде взыскать ₽2 млн за незаконное использование товарного знака

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) и «Автомобильный завод "НАЗ"» обратились в суд с иском к московской компании «Ретро гараж». Истцы требуют обязать ответчика прекратить использование изображений, сходных до степени смешения с товарными знаками предприятия.

Кроме того, заявители просят взыскать в виде компенсации за нарушение исключительных прав 2 млн рублей, а также выплатить неустойку в размере 1000 руб. за каждый день до исполнения обязательств. Судебное разбирательство по иску начнется в марте текущего года.

Согласно информации на сайте столичного ООО «Ретро гараж», компания специализируется на аренде ретроавтомобилей, а также реставрации и ремонте старых и эксклюзивных машин.

Нижегородский автозавод судится с разными организациями из-за товарных знаков. В частности, «Группа ГАЗ» инициировала иски к журналу Modimio и интернет-магазину ООО «Вайлдберриз» из-за игрушечных машинок и автобусов. Кроме того, представители ГАЗа добивались регистрации изображения птицы на радиаторной решетке автомобиля Чайка.

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Источник: kommersant.ru