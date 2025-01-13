Появилось видео, как внедорожник в Иванове сбил женщину с младенцем на пешеходном переходе

В Иваново иномарка на зебре сбила женщину с коляской

Полиция в Иваново устанавливает подробности аварии с участием двух машин и женщины с младенцем в коляске. На улице Генерала Хлебникова водитель внедорожника SsangYong Kyron сбил женщину с коляской, шедшую по зебре. Затем иномарка выехала на встречку и столкнулась с ГАЗелью.

В результате аварии 41-летняя женщина-пешеход была госпитализирована в областную больницу. В коляске лежал шестимесячный ребенок, он госпитализирован с переломом ключицы.

Экспертиза установила, что попавшие в аварию водители трезвы. На них составили административные протоколы. Водителя Kyron накажут за то, что не пропустил пешехода на зебре, выехал на встречку и неправильно повел себя после аварии. Водитель ГАЗели будет наказан за несоблюдение требований закона после ДТП.

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Источник: УМВД по Ивановской области