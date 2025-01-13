Названы самые популярные машины последних лет

«Автостат»: Гранта стала лидером авторынка третий год подряд

За прошлый год на российском авторынке было продано более 1,5 млн новых легковушек, что почти на 50% перекрыло результат 2023 года. И вдумайтесь: более 201 тыс. машин из этого числа – автомобили семейства Lada Granta (с учетом машин на базе семейства), то есть 12,8% от общего объема продаж.

Гранта стала бестселлером в РФ уже третий раз подряд – она бессменно берет это звание с 2022 года. А по статистике самых популярных новых машин за последние 20 лет, которую приводит источник, интересно проследить, как в целом менялась ситуация. Впервые Гранта стала лидером авторынка в 2013-м, лишь на четвертый год своего производства.

До этого в топе главенствовали Самары (2005-2006 годы), заднеприводные машины АВТОВАЗа (Lada Classic – 2007, 2008 и 2010 годы), а также модели Приора (2009 и 2012) и Калина (2011). Гранта же возглавляла топ с 2013 год 2015 годы – как и в нынешнюю эпоху, три года подряд.

Затем лидерство перехватили более дорогие корейские машины: в 2016 году лидером стал Hyundai Solaris, а в 2017-м – Kia Rio. После чего российские покупатели обратили внимание на их отечественного одноклассника – набравшая силу Веста лидировала в 2018 и 2021 годах. Но в 2019-м и 2020-м лучшей вновь становилась Гранта.

Судя по всему, мало что может помешать Гранте установить рекорд и стать лидером в 2025 году, четвертый раз подряд. Сможет ли перспективная (и более дорогая) Искра перехватить внимание покупателей в обозримой перспективе? Или это будет китайский автомобиль? Посмотрим. А пока – Гранта безоговорочный победитель, причем и на вторичном рынке тоже.

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Источник: Автостат