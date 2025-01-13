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Названы самые популярные машины последних лет

«Автостат»: Гранта стала лидером авторынка третий год подряд

За прошлый год на российском авторынке было продано более 1,5 млн новых легковушек, что почти на 50% перекрыло результат 2023 года. И вдумайтесь: более 201 тыс. машин из этого числа – автомобили семейства Lada Granta (с учетом машин на базе семейства), то есть 12,8% от общего объема продаж.

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Гранта стала бестселлером в РФ уже третий раз подряд – она бессменно берет это звание с 2022 года. А по статистике самых популярных новых машин за последние 20 лет, которую приводит источник, интересно проследить, как в целом менялась ситуация. Впервые Гранта стала лидером авторынка в 2013-м, лишь на четвертый год своего производства.

До этого в топе главенствовали Самары (2005-2006 годы), заднеприводные машины АВТОВАЗа (Lada Classic – 2007, 2008 и 2010 годы), а также модели Приора (2009 и 2012) и Калина (2011). Гранта же возглавляла топ с 2013 год 2015 годы – как и в нынешнюю эпоху, три года подряд.

Затем лидерство перехватили более дорогие корейские машины: в 2016 году лидером стал Hyundai Solaris, а в 2017-м – Kia Rio. После чего российские покупатели обратили внимание на их отечественного одноклассника – набравшая силу Веста лидировала в 2018 и 2021 годах. Но в 2019-м и 2020-м лучшей вновь становилась Гранта.

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Судя по всему, мало что может помешать Гранте установить рекорд и стать лидером в 2025 году, четвертый раз подряд. Сможет ли перспективная (и более дорогая) Искра перехватить внимание покупателей в обозримой перспективе? Или это будет китайский автомобиль? Посмотрим. А пока – Гранта безоговорочный победитель, причем и на вторичном рынке тоже.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС, Автостат
Количество просмотров 4585
13.01.2025 
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС, Автостат
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-39