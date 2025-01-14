Полный привод, дизель и автомат — надежный «японец» по разумной цене

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах и недостатках пикапа Isuzu D‑Max II

Isuzu D-Max II с 2017 года выпускается в Таиланде и является аналогом Chevrolet Colorado. Эти пикапы в кузове double-cab популярны среди российских покупателей и идеально подходят для тех, кто ищет мощный и универсальный автомобиль с полным приводом, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Для этой модели характерна высокая проходимость благодаря жестко подключаемой передней оси (part-time) и наличию понижающей передачи. Это позволяет уверенно справляться с трудными дорожными условиями. Кроме того, доступна заводская лифтованная версия с увеличенным до 290 мм клиренсом, что еще больше улучшает проходимость и комфорт на бездорожье.

Isuzu D-Max II 2017–2018 годов выпуска в хорошем состоянии можно найти на классифайдах по цене от 2 до 3,5 миллионов рублей.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Коробки передач – механическая или гидроавтомат. До рестайлинга – пятиступенчатый Aisin TB50‑LS, после – шестиступенчатый TB60‑LS. Такие же ставили на Hilux и Pajero Sport, оба достаточно выносливые.

Бензинового мотора нет, только дизели: 2.5 (163 л. с.) и с 2019 года новый 3.0 (177 л. с.). Для дизелей сравнительно простые, с чугунными блоками. Младший изучен слабо, старший применялся на многих грузовиках Isuzu – очень надежен, ресурс за 500 тысяч км.

Машина по-японски надежная. Нарекания сводятся к сложностям сервиса и поиску запчастей.

О других пяти достойных пикапах с пробегом автор рассказал в новом материале.