Гран-при
#
Выиграй Ладу!
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Цена официальных «китайских Volkswagen» изменилась в России

В России бренд Jetta переписал цены на свои кроссоверы VS5 и VS7

Марка Jetta изменила цены кроссоверов VS5 и VS7. Ранее на них распространялись скидки в размере 200 тыс. рублей (на машины 2023 г. в.) и 150 тыс. рублей (на машины 2024 г. в.), а сейчас скидки отменили.

Jetta VS5
Jetta VS5

Официальные цены на Jetta VS5 сейчас варьируются от 2,959 до 3,152 млн рублей. Авто 2024 года выпуска можно купить по цене от 3,0 до 3,35 млн рублей. Jetta VS7 стоит от 3,217 до 3,529 млн рублей. На эти автомобили распространяются скидки за кредит и сдачу старой машины в трейд-ин.

Jetta VS7
Jetta VS7

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Что взять за 2,4 млн рублей: новый седан против 6-летнего полноприводного универсала

Размеры Jetta VS5 – 4418×1841×1616 мм при колесной базе 2630 мм. Под капотом автомобиля 1,5-литровый мотор мощностью 110 л.с. и 6-ступенчатая АКП. Габариты и колесная база Jetta VS7 составляют 4624×1841×1624 мм и 2730 мм. Модель оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: telegram-канал «Китайские автомобили»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Jetta
Количество просмотров 2132
13.01.2025 
Фото:Jetta
Поделиться:
Оцените материал:
0