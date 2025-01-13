Цена официальных «китайских Volkswagen» изменилась в России

В России бренд Jetta переписал цены на свои кроссоверы VS5 и VS7

Марка Jetta изменила цены кроссоверов VS5 и VS7. Ранее на них распространялись скидки в размере 200 тыс. рублей (на машины 2023 г. в.) и 150 тыс. рублей (на машины 2024 г. в.), а сейчас скидки отменили.

Jetta VS5

Официальные цены на Jetta VS5 сейчас варьируются от 2,959 до 3,152 млн рублей. Авто 2024 года выпуска можно купить по цене от 3,0 до 3,35 млн рублей. Jetta VS7 стоит от 3,217 до 3,529 млн рублей. На эти автомобили распространяются скидки за кредит и сдачу старой машины в трейд-ин.

Jetta VS7

Размеры Jetta VS5 – 4418×1841×1616 мм при колесной базе 2630 мм. Под капотом автомобиля 1,5-литровый мотор мощностью 110 л.с. и 6-ступенчатая АКП. Габариты и колесная база Jetta VS7 составляют 4624×1841×1624 мм и 2730 мм. Модель оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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Источник: telegram-канал «Китайские автомобили»