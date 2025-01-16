Озвучена огромная сумма ущерба от ДТП с КАМАЗом и поездом под Волгоградом

СК оценил ущерб от столкновения поезда с КАМАЗом под Волгоградом в ₽117 млн

Ущерб, полученный из-за аварии под Волгоградом летом 2024 года, когда КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом, предварительно оценили в 117 млн рублей, рассказал первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виктор Козлов.

Отмечается, что эта сумма не является окончательной.

ДТП случилось 29 июля: водитель грузовика выехал на ж/д переезд на красный сигнал светофора и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань – Адлер. С рельсов сошли несколько вагонов, семь из них перевернулись. Пострадали свыше ста пассажиров, из них госпитализировали 30 человек.

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Источник: РИА Новости