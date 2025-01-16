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Эти седаны россияне покупают чаще всего

«Автостат»: самым продаваемым седаном в России в 2024 году стал Lada Granta

В России в 2024 году самым большим спросом пользовался седан Lada Granta, было продано 110,6 тысячи экземпляров этого автомобиля. Таким образом, на этот тип кузова пришлось свыше 50% объема от общей реализации модели: в 2024 году дилеры Lada продали 205 622 единицы.

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Lada Granta
Lada Granta

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На второй строчке Lada Vesta (продано 87,8 тысячи штук). Общий объем продаж модели с учетом универсала в 2024 года составил 123 456 экземпляров.

Модель Solaris HS стала самым продаваемым седаном среди всех иностранных, представленных в России. Автомобиль собирают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

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Также в топ-10 популярных седанов по итогам ушедшего года попали несколько китайских, а замкнул ее представитель ушедшего из России бренда, но подробности о том, что это за модели, не сообщаются.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АвтоВАЗ
Количество просмотров 557
16.01.2025 
Фото:Depositphotos | АвтоВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-39