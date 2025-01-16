Эти седаны россияне покупают чаще всего

«Автостат»: самым продаваемым седаном в России в 2024 году стал Lada Granta

В России в 2024 году самым большим спросом пользовался седан Lada Granta, было продано 110,6 тысячи экземпляров этого автомобиля. Таким образом, на этот тип кузова пришлось свыше 50% объема от общей реализации модели: в 2024 году дилеры Lada продали 205 622 единицы.

Lada Granta

На второй строчке Lada Vesta (продано 87,8 тысячи штук). Общий объем продаж модели с учетом универсала в 2024 года составил 123 456 экземпляров.

Модель Solaris HS стала самым продаваемым седаном среди всех иностранных, представленных в России. Автомобиль собирают на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Также в топ-10 популярных седанов по итогам ушедшего года попали несколько китайских, а замкнул ее представитель ушедшего из России бренда, но подробности о том, что это за модели, не сообщаются.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: «Автостат»