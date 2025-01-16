Тарифы ОСАГО изменят с 27 января
В РФ с 27 января будут расширены границы тарифного коридора по ОСАГО для нескольких видов транспорта, информирует Банк России.
Уточняется, что границы тарифного коридора расширяются в обе стороны: на 11,57% для общественного транспорта – троллейбусов, трамваев, автобусов, на 20% – для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже.
Регулятор пояснил, что соответствующее решение приняли из-за высокой убыточности данных категорий транспорта, особенно небольших грузовиков, которые чаще других попадают в аварии.
При этом ставки по ОСАГО для обычных водителей останутся прежними.
В ЦБ добавили, что в некоторых регионах в конце января изменятся значения территориального коэффициента (КТ), влияющего на стоимость ОСАГО.
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Источник: Банк России