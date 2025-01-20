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Сколько россияне потратили на машины в 2024 году

«Автостат Инфо»: легковых машин в 2024 году в РФ продали на 4,6 трлн рублей

По итогам прошлого года в России с продажи легковых машин было заработано 4,6 трлн рублей, а в 2023 году этот показатель составлял 2,83 трлн рублей.

Уточняется, что в 2024 году россияне купили машин бренда Lada на 547,3 млрд рублей, из которых почти 208 млрд пошли на приобретение Lada Granta, а еще 195,5 млрд рублей – на машины Lada Vesta.

Оборот с продажи новых легковых автомобилей в России за 2024 год
Оборот с продажи новых легковых автомобилей в России за 2024 год

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На втором месте бренд Geely (524,5 млрд рублей). Модель Geely Monjaro россияне приобрели на сумму 214 млрд рублей. В топ-5 вошли Haval (492,6 млрд рублей), Chery (448 млрд рублей) и Changan (285,8 млрд рублей).

В числе других самых популярных моделей находятся кроссовер Haval Jolion (200,6 млрд рублей), Lada Vesta (195,5 млрд рублей) и Chery Tiggo 7 Pro Max (184 млрд рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: «Автостат Инфо»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Автостат
Количество просмотров 69
20.01.2025 
Фото:Depositphotos | Автостат
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