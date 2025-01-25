С этого года BYD оснастит продвинутой функцией даже дешевые автомобили

BYD внедрит функции автопилота во весь модельный ряд: от Seagull до Yangwang U8

С 2025 года компания BYD начнет устанавливать функции автопилота NOA (Navigate on Autopilot) на весь свой модельный ряд, включая самые дешевые электромобили, такие как Seagull стоимостью 68 900 юаней (960 000 рублей).

BYD Seagull

BYD, ведущий автопроизводитель Китая по продажам электромобилей, на данный момент отстает в сфере программного обеспечения и технологий ADAS (интеллектуальные системы помощи водителю). Однако компания активно развивает это направление, инвестируя в собственные решения. В сентябре 2023 года был создан отдел по интеллектуальному вождению ADAS, а в январе 2024 года объявлено о вложении 100 млрд юаней (13,6 млрд долларов) в развитие систем помощи водителю.

Внедрение собственного ПО ожидается в первой половине 2025 года. В настоящее время компания устанавливает до 11 камер на свои автомобили, включая камеры дальнего действия и парковочные камеры.

Ожидается, что в 2025 году BYD продаст 5,5 млн автомобилей, и для этого компания уже заказала 1 миллион чипов у Nvidia и Horizon Robotics. Это поддержит планы по оснащению автомобилей передовыми системами автономного вождения.

Системы автопилота BYD сейчас делятся на три уровня: DiPilot 100 (начальный уровень), DiPilot 300 (с полуавтономным управлением и лидаром) и DiPilot 600 (для городского вождения с несколькими лидарами). Эти технологии будут доступны даже на недорогих моделях, что значительно повысит доступность автопилотирования.

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Источник: СarNewsChina