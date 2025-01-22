Недорогой конкурент Весты — 122 л.с. и АКП. Сколько будет стоить у нас?

Максим Кадаков дал прогноз цен на седаны Belgee S50 белорусской сборки

Как ранее сообщал «За рулем», весной в России должны появиться седаны Belgee S50, производимые белорусским заводом «Белджи». Напомним, Belgee S50 – это переименованный китайский Geely Emgrand.

По европейской классификации это B-класс (субкомпактный седан), к традиционным конкурентам относятся Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, Volkswagen Polo и Lada Vesta.

Габариты Belgee S50: длина – 4638 мм, ширина – 1822 мм, высота – 1460 мм; колесная база составляет 2650 мм. Под капотом – атмосферный мотор 1.5 мощностью 122 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКП или 6-диапазонным автоматом. Привод – передний. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, сколько будут стоить эти машины в России.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В Белоруссии Belgee S50 уже продают – по цене от 57 600 белорусских рублей за базовую версию на механике до 67 800 белорусских рублей за топ-версию с автоматической коробкой. По сегодняшнему курсу это от 1,7 до 2,1 млн российских рублей.

Сейчас Geely Emgrand можно купить у наших дилеров за 2,2–2,6 млн рублей. Едва ли Belgee S50 будет у нас дешевле.

Напомним, сейчас на российском рынке присутствуют два кроссовера белорусского бренда Belgee – это Belgee Х50 и Belgee Х70.

Второй, как и вышеописанная новинка, внешне полностью повторяет модель Geely (в данном случае – Atlas Pro), а вот первый, изначально представлявший собой дорестайлинговую версию Geely Coolray, уже прошел рестайлинг и имеет оригинальный дизайн передней части.

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Источник: Максим Кадаков