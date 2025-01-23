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Выстроятся в очередь: зарубежные автобренды ждут шанса вернуться в Россию

Эксперт Мосеев: Западные автобренды ожидают возможности возобновить работу в РФ

Большинство зарубежных автобрендов так и не ушли из России на фоне громких заявлений их правительств. Они ожидают шанса вернуться на российский рынок и возобновить свою деятельность, считают эксперты.

В числе этих марок Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, BMW, Porsche, Suzuki, Peugeot-Citroen (владеет Opel), Subaru, Mazda и Mitsubishi, Rolls-Royce, у всех перечисленных компаний сохраняется финансовая активность разной интенсивности.

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Российские юрлица сохранили также компании Chrysler и General Motors, но они финансовой активности не проявляют.

Среди компаний, которые покинули РФ, продав свои юрлица вместе с активами, Mercedes-Benz, Renault, Nissan, концерн Volkswagen, Jaguar Land Rover, Volvo и Ford.

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев считает, что европейские и азиатские автокомпании ожидают, когда появится возможность вернуться на российский рынок.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 512
23.01.2025 
Фото:Depositphotos
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