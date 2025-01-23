Что делать, если на панели машины загорелся красный индикатор — объясняем

Эксперт Родионов объяснил, какой сигнал на панели авто запрещает ехать дальше

Если на приборной панели автомобиля загорелся значок неисправности красного цвета, водителю следует немедленно остановиться и попробовать самостоятельно устранить проблему.

Если после этого сигнал не исчезнет – нужно вызвать эвакуатор и ехать на СТО. Таким мнением поделился технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он напомнил, что все сигналы на панели приборов разделяются на предупреждающие и критической неисправности (подсвечены красным цветом). Желтым, синим или зеленым цветом светятся предупреждающие или информационные сигналы. Но в машинах, завезенных по параимпорту, не всегда информация выдается на русском языке. Поэтому даже опытному водителю иногда сложно разобраться в значении сигнала.

Родионов рекомендует при любых сомнениях отправляться на диагностику в автосервис как можно скорее.

«Ехать можно, соблюдая меры предосторожности, если загорается сигнал желтого цвета. Это может быть, например, Check Engine, или попросту «чек», – то есть рекомендация проверить двигатель. Причин, почему загорается «чек», множество: от серьезных до мелких проблем. Это может быть забитый катализатор, проблемы с катушками зажигания, износ свечей или банальное загрязнение топливного фильтра», – перечисляет эксперт.

Красный сигнал с восклицательным знаком указывает на проблемы в тормозной системе или активированный ручной тормоз, поэтому нужно сначала проверить ручник. Индикатор «масленка» сигнализирует о зарядке аккумулятора и перегреве двигателя автомобиля. В этом случае нужно немедленно остановиться.

Если вместе с загоревшимся сигналом автовладелец ощущает потерю тяги, рывки или вибрацию – в этом случае лучше остановиться и вызвать эвакуатор, резюмирует Родионов.

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Источник: Тарантас Ньюс