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Разведка США изучала советские легковушки? Да!

На сайте ЦРУ США обнаружился каталог запчастей автомобиля ГАЗ-21 Волга

На официальном сайте Центрального разведывательного управления США размещен каталог запчастей для советского автомобиля ГАЗ-21 Волга, сообщает источник, добавляя, что это не шутка и что на публикацию каталога на интернет-ресурсе американской разведки обратил внимание их читатель.

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Согласно сопроводительной информации, 263-страничный документ агент ЦРУ привез в Америку из СССР в июне 1962 года. Позже книгу отсканировали и разместили на сайте ЦРУ в разделе рассекреченных архивов.

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Источник публикует активную ссылку на документ (с открытием, понятное дело, могут возникнуть сложности) и приводит скан обложки с черно-белым изображением Волги и надписью «For official use only» («только для служебного пользования»). Остается загадкой, зачем агентам ЦРУ понадобился каталог запчастей советской машины. Можно лишь предположить, что это часть масштабной работы по анализу общего технического уровня СССР.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 70
26.01.2025 
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