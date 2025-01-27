#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla Model Y
27 января
Производитель надеется при помощи модернизированного кроссовера увеличить продажи
В Китае за 5 дней оформили 70 тысяч заказов на...
УАЗ Пикап
27 января
Эти пикапы начали резко набирать популярность в России
«Автостат» перечислил три самых популярных...
Дилеров ждут трудности в 2025 году: на конференции обсудили изменения авторынка
27 января
Дилеров ждут трудности в 2025 году: на конференции обсудили изменения авторынка
Глава Авто.ру Зарецкая: новые вызовы на...

Внедорожники Stalker заметили на трассе под Тольятти

В Тольятти сфотографировали три внедорожника Апал Сталкер с пластиковым кузовом

На трассе недалеко от Тольятти очевидцы заметили и сфотографировали сразу три автомобиля Апал Сталкер. Такие внедорожники базирующаяся в Тольятти компания Апал собиралась выпускать мелкосерийно, но в последнее время новостей от проекта не поступало. Комментаторы под свежим снимком постят скрин с новостью «Компания Апал возобновила проект Сталкер».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Однако не все так радужно: новость относится к ноябрю 2019 года, когда стартап действительно ненадолго «ожил» и компания заявила о начале производства малой партии внедорожников. С тех пор проект не проявляет признаков жизни. По всей видимости, замеченные в январе 2025 года Сталкеры относятся к той самой малой партии или же к самым первым презентационным образцам, которые показывали журналистам в 2019 году.

Напомним, работы над Сталкером велись с 2000 годов. Stalker Apal-21541 (такой индекс имели машины финальной итерации) создан на базе узлов и агрегатов Lada Niva, установленных на пространственно-трубчатый каркас из тонкостенных стальных труб с закрепленными на нем пластиковыми панелями. Планировалось, что первая партия будет состоять из 150 автомобилей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Отдельные экземпляры поступили в продажу: в июле 2019 года один из официальных дилеров Lada выставил Сталкер по цене 1 233 000 рублей. На тот момент Lada 4x4 продавалась по цене от 518 900 рублей, а внедорожная версия Bronto стоила от 722 900 рублей... Завод «Апал» специализируется на выпуске разнообразных пластиковых изделий – в частности, в номенклатуре присутствуют бамперы для внедорожников Niva Urban.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток, Апал, Редкие и эксклюзивные отечественные автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Андрей Трубин | Автопоток
Количество просмотров 11
27.01.2025 
Фото:Андрей Трубин | Автопоток
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+46