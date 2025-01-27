Внедорожники Stalker заметили на трассе под Тольятти

В Тольятти сфотографировали три внедорожника Апал Сталкер с пластиковым кузовом

На трассе недалеко от Тольятти очевидцы заметили и сфотографировали сразу три автомобиля Апал Сталкер. Такие внедорожники базирующаяся в Тольятти компания Апал собиралась выпускать мелкосерийно, но в последнее время новостей от проекта не поступало. Комментаторы под свежим снимком постят скрин с новостью «Компания Апал возобновила проект Сталкер».

Однако не все так радужно: новость относится к ноябрю 2019 года, когда стартап действительно ненадолго «ожил» и компания заявила о начале производства малой партии внедорожников. С тех пор проект не проявляет признаков жизни. По всей видимости, замеченные в январе 2025 года Сталкеры относятся к той самой малой партии или же к самым первым презентационным образцам, которые показывали журналистам в 2019 году.

Напомним, работы над Сталкером велись с 2000 годов. Stalker Apal-21541 (такой индекс имели машины финальной итерации) создан на базе узлов и агрегатов Lada Niva, установленных на пространственно-трубчатый каркас из тонкостенных стальных труб с закрепленными на нем пластиковыми панелями. Планировалось, что первая партия будет состоять из 150 автомобилей.

Отдельные экземпляры поступили в продажу: в июле 2019 года один из официальных дилеров Lada выставил Сталкер по цене 1 233 000 рублей. На тот момент Lada 4x4 продавалась по цене от 518 900 рублей, а внедорожная версия Bronto стоила от 722 900 рублей... Завод «Апал» специализируется на выпуске разнообразных пластиковых изделий – в частности, в номенклатуре присутствуют бамперы для внедорожников Niva Urban.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток, Апал, Редкие и эксклюзивные отечественные автомобили