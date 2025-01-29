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Владельцы таких машин стали чаще оформлять мини-каско: объясняем выгоду

Страховщики фиксируют в РФ спрос на мини-каско для возрастных машин с пробегом

Растущие цены на автомобили и запчасти вынуждают автовладельцев оформлять полисы добровольного страхования, причем повышенным спросом у россиян стал пользоваться мини-каско.

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«Количество договоров мини-каско в целом на рынке сопоставимо с числом классических договоров, но их средняя стоимость (от нескольких тысяч рублей) существенно ниже. Для сравнения, средняя стоимость классического каско для автомобилей массмаркета составляет 30-60 тыс. рублей», – подчеркнул вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

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Страховщики отмечают, что полис каско обычно востребован у автовладельцев при покупке новых автомобилей или с пробегом возрастом до 10 лет. При этом владельцы машин возрастом старше 15 лет выбирают минимальный набор по продукту. Стоимость полиса мини-каско стартует от 2500 рублей, такая доступность становится единственным вариантом для обеспечения страхования возрастных автомобилей.

Также у водителей стали популярны дополнительные опции: возможность заявить убыток при повреждении не более определенного количества деталей в рамках каждого страхового случая без обращения в компетентные органы.

Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 10
29.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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