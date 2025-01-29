Новые штрафы за шум от автомобиля — рассказываем, в чем тут проблема!

Кадаков: Главное, чтобы борьба с шумом не превратилась в борьбу с водителями

Как ранее сообщал «За рулем», в январе завершилась сертификация нового измерительного комплекса «Эфир» с четырьмя направленными микрофонами. Комплекс призван выявлять шумные авто или мотоциклы в потоке транспорта.

Законодателям предстоит внести поправки в КоАП, после чего появятся новые штрафы – от 5 до 30 тысяч рублей. Главный редактор издания поделился мнением о грядущих изменениях.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Столичные власти уверяют, что пока комплекс «Эфир» будут лишь тестировать. Чтобы выносить штрафы, требуются поправки в КоАП РФ, причем предложения по таким поправкам уже вносили в Госдуму года два назад, где и повисли на доработках. Впрочем, в Петербурге грохочущий транспорт ловили и без поправок в КоАП – используя ручные микрофоны.

Бороться с шумным транспортом надо – главное, чтобы это не превратилось в сплошную проблему для водителей. В случае с камерными штрафами у нас действует презумпция виновности: при получении «письма счастья» вам придется доказывать, что это не ваша машина рычала, а какая-то другая. Как это сделать технически – не очень понятно.

Напомним, работа по системам контроля чрезмерно шумного транспорта была начата столичными властями еще в 2021 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Сертифицированный недавно «Эфир» – это камера с четырьмя направленными микрофонами, способная одновременно принимать и обрабатывать информацию с микрофонов и видеомодуля, определяя источник повышенного шума. Диапазон измерения – от 60 до 120 дБ. Вес прибора – 12 кг. Разработчиком «Эфира» является московская «ИТБ Софт», принадлежащая компании «Интеллектуальные транспортные системы», уже выполнявшей для столичной мэрии ряд проектов.

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Источник: Максим Кадаков