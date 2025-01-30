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Как не попасть на ремонт турбомотора при покупке авто с пробегом — советы автоподборщика

СберАвто перечислил важные признаки неисправного б/у авто с турбокомпрессором

Турбированные двигатели сложнее и дороже в обслуживании по сравнению с атмосферными: турбина работает при высоких температурах и нагрузках, и если владелец пренебрегает правилами обслуживания или использует некачественное масло, ресурс турбокомпрессора значительно сокращается.

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При покупке автомобиля с рук заметить дефекты бывает трудно, но эксперты СберАвто выделили признаки, которые могут указать на возможные неисправности.

Проблемы с тягой и ускорением

Если автомобиль во время тест-драйва разгоняется медленно, а двигатель с задержкой реагирует на нажатие на газ, это может свидетельствовать о проблемах с системой наддува или неисправности турбокомпрессора. В случае, если разгон слишком резкий, возможно, предыдущий владелец вмешивался в настройки наддува, что может привести к сокращению ресурса двигателя и перегреву.

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Посторонние звуки

Свист при ускорении может указывать на проблемы с герметичностью впускного тракта или износ лопастей компрессора. Если двигатель издает глухой вой или скрип во время работы, это может свидетельствовать о изношенных подшипниках турбокомпрессора.

Цветной дым из выхлопной трубы

Голубоватый дым свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания, что может быть связано с износом уплотнений турбины или проблемами в системе вентиляции картера. Черный дым, в свою очередь, указывает на переобогащенную топливную смесь, что может говорить о неисправности системы подачи воздуха или повреждении турбокомпрессора.

Следы ремонта или утечек

Покрашенный корпус турбины может маскировать следы перегрева или коррозии, а подтеки масла на соединениях турбокомпрессора указывают на проблемы с герметичностью системы – возможно, изношены прокладки или поврежден корпус.

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Проблемы в истории обслуживания

Записи о ремонте турбокомпрессора требуют внимательной проверки – важно уточнить, какие запчасти были использованы и где проводился ремонт. Также стоит учитывать, что нерегулярная замена масла сокращает срок службы турбины, поскольку загрязненное масло ухудшает смазку подшипников.

Несмотря на то что турбированные двигатели экономичнее и мощнее, российские автолюбители предпочитают атмосферные моторы, особенно при покупке авто на вторичном рынке. Хотя за аналогичную цену турбодвигатель предлагает лучшие характеристики по экономичности и мощности. Чем они руководствуются – в нашей публикации.

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 10
30.01.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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