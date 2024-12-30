Правда и ложь про турбины — список действительно проблемных агрегатов

«За рулем» опроверг мифы о турбонаддуве и объяснил причины поломок моторов

Несмотря на то, что турбодвигатели отличаются экономичностью и большей мощностью, отечественные автомобилисты предпочитают атмосферные моторы, особенно если покупают машину на вторичном рынке. Хотя за те же деньги турбодвигатель экономичнее и мощнее.

Однако этот факт не распространяется на автомобили премиум-сегмента. Обеспеченных покупателей не смущает даже битурбированные двигатели.

Главные неудачники

В Европе не проявился страх перед турбодвигателями, хотя турбины 1980-х годов выпуска были не очень надежными. Но переход на турбины происходил постепенно и безболезненно для потребителей.

Что касается СССР, то здесь к системам турбонаддува относились с недоверием. Турбина воспринималась лишним агрегатом, который непонятно где и как чинить.

Позже и в России были трудности с ремонтом турбокомпрессоров. Если и удавалось найти специалистов, то дорогостоящий ремонт не гарантировал качества.

С вступлением в силу в Евросоюзе с 2009 года экологических норм Евро-5 для автопроизводителей наиболее эффективным решением для выполнения требований норм стал выпуск двигателей с наддувом. А с появлением Евро-6 под капоты машин стало возможным устанавливать исключительно турбомоторы, а атмосферники ушли.

Тенденция даунсайзинга, когда при помощи турбонаддува повышалась производительность двигателя, а габариты и рабочий объем двигателя сокращались, началась около 15 лет назад. А всего около 20 лет назад мощность под 100 л.с. на один литр объема мотора встречалась только у спортивных автомобилей. Сегодня такие характеристики есть даже у самых массовых моделей.

Все это способствовало началу перехода на турбодвигатели всех автозаводов. Конечно, были и не совсем удачные варианты. Сказывалось отсутствие инженерного опыта и поспешность проектирования и изготовления.

Список неудачных двигателей оказался довольно внушительным:

1.0 R3, Ford 1.0 EcoBoost – 3-цилиндровый мотор, страдал от перегревов;

1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi;

BMW семейств N45 и N46 2001–2011 годов выпуска;

1.6 THP (EP6) – обладатель звания «Двигатель года», изготовлен концерном PSA совместно с BMW. Ему даже было присвоено собственное название Prince (Принц).

Технические проколы наблюдались и у Рено, Мерседеса, Тойоты. Несмотря на то, что это были новинки, они отличались низкой надежностью турбосистем.

Естественно, что не все перечисленные двигатели массово выходили из строя. Ломались только отдельные экземпляры.

Постепенно собиралась статистика поломок, анализировались причины. Однако, несмотря на эту работу, из-за часто ломающихся отдельных двигателей репутация была подпорчена у всех моторов линейки.

Основные проблемы

Стараясь уложиться в экологические нормативы, мотористы были вынуждены в ущерб качеству сочетать уменьшение веса деталей шатунно-поршневой группы с увеличением давления в цилиндрах. Это, соответственно, приводило к перегреву двигателя и повышению механических нагрузок. Многие тяжелонагруженные детали в результате доработок утратили расчетный запас прочности примерно на 40%.

Также усложнилась конструкция ДВС по причине оптимизации процесса сгорания топлива и уменьшения вредных выбросов. К примеру, на уже упомянутом нами двигателе Prince вместе с турбокомпрессором Twin-Scroll были совмещены системы непосредственного впрыска, изменения фаз газораспределения и охлаждения. Причем в систему охлаждения были встроены управляемый термостат и умный насос.

Большинство проблем турбодвигателей были схожими вне зависимости от фирм-изготовителей. Чаще всего поломки турбин были связаны с масляным голоданием, вызванным несовершенством смазочной системы. Также масляное голодание могло сопровождаться и повышенным масложором двигателя: до 1 литра на 1000 км пробега.

Еще одним слабым местом турбин была повышенная термонгаруженность, которая приводила к быстрому выгоранию пластиковых и резиновых элементов агрегата. Автовладельцам приходилось считаться с чувствительностью турбины не только к качеству топлива, но и даже к октановому числу. Некоторые двигатели нельзя было заправлять 95-м бензином – только 98-м.

При небрежном отношении к обслуживанию турбодвигателя на клапанах и форсунках быстро образовывался нагар, а в масляных каналах и на стенках цилиндров появлялись смолистые отложения. Подобные загрязнения в результате приводили к образованию течей технических жидкостей и, как следствие, к прогару поршней, деформации клапанов и возникновению задиров на распредвале и стенках цилиндров.

Быстро изнашивался и цепной привод ГРМ. Цепь быстро растягивалась, в то время как на атмосферниках этот узел функционировал нормально. В результате растяжки цепь перескакивала на несколько зубьев и происходила встреча поршней с клапанами.

На надежности сказывались проблемы в системе подачи топлива, в частности некорректная работа засоренных форсунок. В результате это приводило к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Что было дальше

К 2010-2012 годам многие проблемы турбодвигателей были выявлены и устранены. Большой модернизации подверглась смазочная система, приводы ГРМ, изменились материалы и конструкция колец и поршней.

К 2015 году все турбированные автомобили получили двигатели новых поколений и серий. Были учтены и исправлены все недочеты.

К примеру, современный двигатель Фольксваген 1.4 TSI работает надежно и в прежним болезням не подвержен. «Принц» 1.6 THP тоже непохож на свою первую версию. Его до сих пор производят (даже в Китае) как новое семейство двигателей.

Современные как бензиновые, так и дизельные турбодвигатели легко проезжают 250–300 тысяч км. Но при соответствующем обслуживании: регулярной, даже чуть ранее срока, замене масла, чистке форсунок и внимательной эксплуатации привода ГРМ. А еще нужно промывать радиаторы (атмосферники в этом не настолько нуждались) и заправляться качественным топливом.

Как сделать правильный выбор

Не стоит спешить покупать машины с проблемными двигателями до 2011 года выпуска. Степень износа деталей при пробеге 200 тысяч км будет предельной.

Малый же пробег не должен вводить вас в заблуждение. Он либо смотан, либо автомобиль больше времени проводил в сервисах, чем на дорогах.

Поэтому перед покупкой лучше всего произвести диагностику турбины и двигателя.

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