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Сегмент мототехники на российском авторынке полностью захватили китайцы

В 2024 году россияне купили рекордное количество новых мотоциклов

В 2024 году россияне купили 43 тыс. новых мотоциклов, что на 58% больше, чем удалось реализовать в 2023 году. Данный показатель стал рекордным.

При этом отмечается, что среди самых популярных брендов больше нет Suzuki, Honda и Yamaha, а также российских марок. Сегмент мототехники практически полностью захватили китайцы.

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Лидером продаж стал бренд Regulmoto (продано 7,5 тыс. единиц за 2024 год). Далее следует марка Racer (4,6 тыс. штук), на третьем месте находится бренд Motoland (4,1 тыс. единиц). Далее расположились Bajaj (3 тыс. штук) и Voge (2,7 тыс. штук).

В модельном рейтинге лидером стал Racer RC300 (реализовано 2,1 тыс. штук в 2024 году). Далее следуют: Regulmoto Sport (1,8 тыс. шт.), Racer RC250 (1,6 тыс. шт.), Motoland XL250 (1,6 тыс. шт.) и Motoland XF300 (1,5 тыс. шт.).

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Количество просмотров 5
29.01.2025 
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