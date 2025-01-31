Хорошо знаком россиянам: назван лидер европейского авторынка

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Dacia Sandero в 2024 году стал самым продаваемым автомобилем в ЕС

Хэтчбек Dacia Sandero по итогам истекшего года стал лидером европейского авторынка, информирует агентство «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics.

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Dacia Sandero
Dacia Sandero

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Уточняется, что продажи этой модели в Европе за 2024 год составили 268,1 тыс. экземпляров. Это на 14% больше, чем годом ранее.

На второй строчке оказался Renault Clio (216,3 тыс. штук, +7%). Третье место занял Volkswagen Golf (215,7 тыс. единиц,+17%), сообщили в компании.

Dacia Sandero
Dacia Sandero

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Dacia
Количество просмотров 364
31.01.2025 
Фото:Dacia
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Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
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