Хорошо знаком россиянам: назван лидер европейского авторынка

Dacia Sandero в 2024 году стал самым продаваемым автомобилем в ЕС

Хэтчбек Dacia Sandero по итогам истекшего года стал лидером европейского авторынка, информирует агентство «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics.

Dacia Sandero

Уточняется, что продажи этой модели в Европе за 2024 год составили 268,1 тыс. экземпляров. Это на 14% больше, чем годом ранее.

На второй строчке оказался Renault Clio (216,3 тыс. штук, +7%). Третье место занял Volkswagen Golf (215,7 тыс. единиц,+17%), сообщили в компании.

Dacia Sandero

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: «Автостат»